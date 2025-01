Übernimmt Ikea den Kika-Standort in Dornbirn?

Schon einmal wollte sich Ikea, das schwedische Einrichtungshaus, mit einer großzügig angelegten Filiale in Vorarlberg niederlassen – im Jahr 2018 entschied sich das Unternehmen aber dann doch dagegen, in Lustenau einen Standort aufzubauen. Nun steht eine mögliche Niederlassung in Vorarlberg erneut im Raum. Denn das Unternehmen zeigt Interesse am nun freigewordenen Kika-Standort in Dornbirn. Die Optionen würden geprüft, hieß es am Mittwoch vonseiten des Unternehmens. Allerdings würden solche Optionen laufend geprüft werden – und zwar im ganzen Land.