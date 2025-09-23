Über 200 kostenlose Veranstaltungen für Senioren

Bevor das Programm offiziell im Oktober startet, laden die Veranstalter zu einem Fest ins Wiener Rathaus am 26. September um 14 Uhr. Obwohl die Veranstaltung mit rund 650 erwarteten Gäste bereits ausgebucht ist, kann man sich online noch auf eine Warteliste setzen lassen. Unter dem Motto „ ... aber bitte mit Sahne!“ erwartet Teilnehmer unter anderem eine Tanzshow der „Tanzschule Chris“ als auch Tanzkurse zum selbst Mitmachen.