Hilfsaktion endet in Wien mit Pistolen-Drohung

Konnte sich an keine Bedrohung erinnern

Polizisten der Inspektion Kürschnergasse nahmen den 43-Jährigen fest und stellten die Pistole sicher. In seiner Einvernahme gab er an, sich „an keine Bedrohung erinnern“ zu können. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.