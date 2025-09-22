Hilfsaktion endet in Wien mit Pistolen-Drohung

Ein Pflegeheim für Oma: Das müssen Sie dazu wissen
Ein 18-Jähriger wollte in der Nacht auf Montag gemeinsam mit seinem Bruder und zwei Freunden einem gestürzten Mann helfen – doch plötzlich soll der Verletzte eine Schreckschusspistole gezogen haben.
Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizeisprecher Markus Dittrich um einen 43-jährigen, alkoholisierten Mann. Ein Alkotest ergab bei dem Österreicher 1,96 Promille. Besonders heikel: Gegen den Mann bestand bereits ein Waffenverbot.
Konnte sich an keine Bedrohung erinnern
Polizisten der Inspektion Kürschnergasse nahmen den 43-Jährigen fest und stellten die Pistole sicher. In seiner Einvernahme gab er an, sich „an keine Bedrohung erinnern“ zu können. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.
