Wienerin stürzt aus Fenster sechs Meter in Tiefe

Das schöne Sommerwetter am Wochenende nutzte auch eine 24-jährige Wienerin und machte sich mit ihrem Bruder und dessen Freundin auf und wanderte am Samstag zu einer Hütte in der Gemeinde Oberdrauburg: „Gegen 22.30 Uhr ging die Gruppe ins Schlaflager im Dachboden. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte die 24-Jährige durch ein Fenster den Sternenhimmel betrachten“, schildert ein Beamter.