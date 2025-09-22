Wienerin stürzt aus Fenster sechs Meter in Tiefe

Gemeinsam mit ihrem Bruder und dessen Freundin wanderte eine 24-jährige Wienerin zu einer Hütte in der Kreuzeckgruppe, wo sie abends die Sterne beobachten wollte ...
Das schöne Sommerwetter am Wochenende nutzte auch eine 24-jährige Wienerin und machte sich mit ihrem Bruder und dessen Freundin auf und wanderte am Samstag zu einer Hütte in der Gemeinde Oberdrauburg: „Gegen 22.30 Uhr ging die Gruppe ins Schlaflager im Dachboden. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte die 24-Jährige durch ein Fenster den Sternenhimmel betrachten“, schildert ein Beamter.
Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus
Doch dabei kam es zum Unglück: Sie dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte durch das offene Fenster rund sechs Meter in die Tiefe! Wie schwer sich die Wienerin bei ihrem Sturz verletzt hat, ist noch unklar.
Die Hüttenwirtin verständigte unverzüglich die Rettungskräfte und nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Verletzte in das Klinikum Klagenfurt geflogen.
