Falscher Motorrad-Polizist wollte Strafe kassieren

Unverfroren war ein 79-Jähriger am Sonntag: Er gab sich völlig selbstsicher als Polizist aus und wollte bei einer Autolenkerin, die angeblich zu schnell gefahren war, eine Strafe kassieren!
Sonntagmittag gegen 11.50 Uhr fuhr eine 31-Jährige in ihrem Auto auf der St. Jakober Straße in Ebenthal; hinter ihr ein Motorradlenker, der sie mit Armzeichen zum Anhalten bewegen wollte. Die Frau setzte ihre Fahrt aber, ohne stehenzubleiben, fort.
Am Ziel angelangt hielt der 79-jährige Motorradlenker neben ihr, gab sich als Polizist aus uns verlangte 70 Euro wegen einer angeblichen Geschwindigkeitsübertretung.
Als die Frau den Biker aufforderte, sich als Polizeibeamter auszuweisen, verließ der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt den Vorfallort. Sie erstattete Anzeige.
Der Motorradlenker ist zur Tat jedoch nicht geständig. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht.
