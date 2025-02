Griechischer Ex-Prinz heiratete Reeder-Tochter

Ehemalige spanische Königin unter Gästen

Zu den Gästen gehörte auch die ehemalige Königin Spaniens, Sofia. Sie ist die Tante des Bräutigams. Die Monarchie in Griechenland war im Jahr 1974 per Volksabstimmung abgeschafft worden. Damals hatten die Mitglieder der einstigen königlichen Familie ihre griechische Staatsbürgerschaft verloren, weil sie sich weigerten, einen Nachnamen anzunehmen. Ähnlich wie in Österreich per Gesetz im Jahr 1919 werden Adelstitel in Griechenland gemäß der Verfassung seit der Abschaffung der Monarchie nicht anerkannt.