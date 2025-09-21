Drama in Baku!
World championship leader crashes! Piastri shows nerves for the first time
Oscar Piastri crashed out of the Baku Grand Prix on the first lap. Bitter news for the world championship leader, who now looks set to lose important points to his team-mate and main rival Lando Norris. Might even Max Verstappen still have hopes?
At first, everything looked like the start of the Azerbaijan Grand Prix would go smoothly. But in turn five, championship leader Piastri suddenly crashes into the wall.
Chance for Norris
The replay shows that the McLaren driver had completely overslept his start and was therefore forced to take more risks. This ultimately proved to be his undoing on the narrow street circuit.
Bitter for Piastri, who will lose important points in the battle for the drivers' championship. Norris could be the big beneficiary. In the end, there could even be a small chance for Verstappen.
At any rate, the mood at McLaren is already clouded early on. Although Norris is another hot commodity still on the track, Piastri's retirement is painful.
