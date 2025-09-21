Opposition zu Fellner: Neuwahlen, Abrechnungsshow

„Abrechnungsshow“

Das Team Kärnten mit Gerhard Köfer bezeichnet die Parteitagsrede der Roten als „eine Art Abrechnungsshow mit seinem eigenen Vorgänger“. Köfer weiter: „Wäre Peter Kaiser nicht selbst anwesend gewesen, hätte man glauben können, Fellner lese aus dem Oppositionsprogramm der FPÖ vor. Man hätte fast Mitleid mit der SPÖ bekommen, wenn man nicht wüsste, dass Fellner selbst jahrelang die Strippen in der Partei gezogen hat. Er war einer der Chefmechaniker in einer Werkstatt, in der er jetzt lautstark reklamiert, dass die Bremsen quietschen“, so der Team Kärnten-Chef.