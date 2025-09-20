Kruzifix & Co. im Visier von Chaoten

Eine Serie an Schändungen erschüttert Gläubige in Wien. Die feigen Sprayer attackierten sogar Gedenkstätte von NS-Opfern.
Es sind Angriffe auf Glaube, Geschichte und Anstand: In Wien wurden gleich zwei Orte, die eine christliche Überzeugung und Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Erinnerung halten, brutal geschändet: In der Nacht auf Donnerstag traf es die Gedenkstätte des Österreichischen Cartellverbands in der Lerchenfelder Straße.
Dort, wo seit 1988 an katholische Studenten erinnert wird, die für ihren Widerstand gegen Hitler mit dem Leben bezahlten, wüteten Unbekannte. Ein Kruzifix und Gedenktafeln wurden beschädigt und mit anarchistischen Zeichen besprüht. Man vermutet Täter aus linksextremen Kreisen und spricht von einer „neuen Dimension der Verachtung“.
Spaziergänger schlugen Alarm
Fast zeitgleich sorgt ein Fall in Floridsdorf für Entsetzen: Der Gebetsgarten am Marchfeldkanal, eine liebevoll gepflegte spirituelle Oase, wurde wieder einmal verwüstet. Köpfe von Marienstatue und Kruzifix wurden diesmal zwar nicht abgeschlagen – wie im Jahr 2023 passiert -, aber geschwärzt.
Auch Blumen, Laternen und Rosenkranzstationen wurden zerstört. Spaziergänger schlugen Alarm, die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen auf Hochtouren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.