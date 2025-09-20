Vorteilswelt
Feige Sprayer in Wien

Kruzifix & Co. im Visier von Chaoten

Wien
20.09.2025 14:12

Eine Serie an Schändungen erschüttert Gläubige in Wien. Die feigen Sprayer attackierten sogar Gedenkstätte von NS-Opfern.

Es sind Angriffe auf Glaube, Geschichte und Anstand: In Wien wurden gleich zwei Orte, die eine christliche Überzeugung und Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Erinnerung halten, brutal geschändet: In der Nacht auf Donnerstag traf es die Gedenkstätte des Österreichischen Cartellverbands in der Lerchenfelder Straße.

Dort, wo seit 1988 an katholische Studenten erinnert wird, die für ihren Widerstand gegen Hitler mit dem Leben bezahlten, wüteten Unbekannte. Ein Kruzifix und Gedenktafeln wurden beschädigt und mit anarchistischen Zeichen besprüht. Man vermutet Täter aus linksextremen Kreisen und spricht von einer „neuen Dimension der Verachtung“.

Spaziergänger schlugen Alarm
Fast zeitgleich sorgt ein Fall in Floridsdorf für Entsetzen: Der Gebetsgarten am Marchfeldkanal, eine liebevoll gepflegte spirituelle Oase, wurde wieder einmal verwüstet. Köpfe von Marienstatue und Kruzifix wurden diesmal zwar nicht abgeschlagen – wie im Jahr 2023 passiert -, aber geschwärzt.

Auch Blumen, Laternen und Rosenkranzstationen wurden zerstört. Spaziergänger schlugen Alarm, die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen auf Hochtouren.

