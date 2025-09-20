Kruzifix & Co. im Visier von Chaoten

Dort, wo seit 1988 an katholische Studenten erinnert wird, die für ihren Widerstand gegen Hitler mit dem Leben bezahlten, wüteten Unbekannte. Ein Kruzifix und Gedenktafeln wurden beschädigt und mit anarchistischen Zeichen besprüht. Man vermutet Täter aus linksextremen Kreisen und spricht von einer „neuen Dimension der Verachtung“.