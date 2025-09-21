Werner „Wendi“ Wendelin sagt ganz laut „Servus!“

Der Golser hat eine Frau (er lernte seine Gisi mit 17 Jahren kennen und heiratete sie mit 20), zwei Töchter und vier Enkerl. Zwei davon leben mit ihrer Familie in Apetlon, zwei auf Gran Canaria. Er fand zwar bis dato immer Zeit mit seiner Gisi auch nach Spanien zu reisen, jetzt soll das aber alles leichter werden. „Für mich ist es Zeit“, unterstreicht er noch einmal. Und meint, wenn etwas Altes geht, kommt immer etwas Neues nach. „Ich habe Angst gehabt, etwas zu zerstören, aber die Buben machen weiter. Zwar wahrscheinlich unter anderem Namen, aber sie werden es großartig machen“, ist er überzeugt.