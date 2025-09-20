E-Biker stürzte 15 Meter über felsiges Gelände

Der 65-Jährige aus Eberstallzell fuhr mit seinem E-Mountainbike vom Haslersgatter Richtung Bodinggraben/Molln. Dabei kam er zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf der Schiebestrecke zwischen „Steyrsteg“ und dem „Eisernen Herrgott“ zu Sturz, rutschte etwa 15 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab und kam dort zu liegen.