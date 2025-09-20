E-Biker stürzte 15 Meter über felsiges Gelände

Schwerer Unfall am Freitag in Rosenau am Hengstpass in Oberösterreich. Ein 65-Jähriger kam mit seinem E-Mountainbike von der Straße ab und rutschte 15 Meter über felsdurchsetztes Gelände. Dort wurde er liegend von vorbeikommenden Wanderern gefunden, die sofort die Rettungskette in Gang setzten.
Der 65-Jährige aus Eberstallzell fuhr mit seinem E-Mountainbike vom Haslersgatter Richtung Bodinggraben/Molln. Dabei kam er zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf der Schiebestrecke zwischen „Steyrsteg“ und dem „Eisernen Herrgott“ zu Sturz, rutschte etwa 15 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab und kam dort zu liegen.
Mittels Tau gerettet
Ankommende Wanderer konnten den Verletzten vom Wanderweg aus erkennen und zu ihm absteigen. Danach setzten sie sofort die Rettungskette in Gang. Der 65-Jährige wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Martin 3“ mittels Tau gerettet und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels geflogen.
Kommentare
