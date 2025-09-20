„Helm hat unser Vertrauen absolut bestätigt“

Es ist ein richtungsweisendes Spiel für die Austria! Mit dem dritten Sieg in Serie am Samstag (17 Uhr) daheim gegen Ried könnten die Violetten in der Tabelle weiter nach oben klettern. Davor plauderte die „Krone“ mit Präsident Kurt Gollowitzer über Trainer Stephan Helm und interessierte Investoren.