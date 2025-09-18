Is a sex offender
Despite UN warning: next Syrian deported
Despite a UN warning and earlier intervention by the European Court of Human Rights (ECtHR), the Ministry of the Interior has now deported another Syrian offender. The man was flown out to Damascus, again with a stopover in Istanbul.
As reported, the ECtHR had already halted a planned repatriation of a convicted Syrian in August. While this man, who has been convicted several times, is still in the country, a new attempt has now been made to deport another refugee.
Syrian is a convicted sex offender
According to Interior Minister Gerhard Karner (ÖVP), the man is a 39-year-old "serious sex offender". He was finally sentenced to several years in prison. His asylum status was revoked around a year ago. Immediately after his release from prison, he was taken into custody and preparations were made for his deportation.
The transfer took place via Istanbul to Damascus. An Austrian liaison officer was personally present at the handover to the Syrian authorities.
"Take dangerous people out of the country"
Karner had already shown himself to be unimpressed after the UN warning and the first intervention of the Supreme Court in the summer. He once again emphasized that it was his responsibility to take dangerous people and criminals out of the country.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
