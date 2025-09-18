Vorteilswelt
Aus zwei Metern Höhe

Lehrling (15) stürzte rückwärts von Hebebühne

Oberösterreich
18.09.2025 12:00
Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.
Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.(Bild: P. Huber)

Im Ikuna Freibad in Natterbach kam es Donnerstagmorgen zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 15-jähriger Lehrling verletzt wurde. Der Bursch aus Raab stürzte von einer Hebebühne, wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Ried geflogen.

Gegen 8.45 Uhr war der 15-jährige Lehrling aus Raab im vom Ikuna gekauften Freibad in Natternbach beschäftigt. Er soll laut Polizei auf einer Hebebühne stehend in knapp zwei Metern Höhe Schalplatten entfernt haben, als sich eine der Platten überraschend schnell löste.

Gleichgewicht verloren
Der 15-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte rückwärts auf den Betonboden. Anwesende Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der unbestimmten Grades verletzte Lehrling wurde nach der notärztlichen Erstversorgung ins Klinikum Ried/Innkreis geflogen.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
