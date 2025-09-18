Lehrling (15) stürzte rückwärts von Hebebühne

Im Ikuna Freibad in Natterbach kam es Donnerstagmorgen zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 15-jähriger Lehrling verletzt wurde. Der Bursch aus Raab stürzte von einer Hebebühne, wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Ried geflogen.
Gegen 8.45 Uhr war der 15-jährige Lehrling aus Raab im vom Ikuna gekauften Freibad in Natternbach beschäftigt. Er soll laut Polizei auf einer Hebebühne stehend in knapp zwei Metern Höhe Schalplatten entfernt haben, als sich eine der Platten überraschend schnell löste.
Gleichgewicht verloren
Der 15-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte rückwärts auf den Betonboden. Anwesende Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der unbestimmten Grades verletzte Lehrling wurde nach der notärztlichen Erstversorgung ins Klinikum Ried/Innkreis geflogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.