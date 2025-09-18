Lehrling (15) stürzte rückwärts von Hebebühne

Gegen 8.45 Uhr war der 15-jährige Lehrling aus Raab im vom Ikuna gekauften Freibad in Natternbach beschäftigt. Er soll laut Polizei auf einer Hebebühne stehend in knapp zwei Metern Höhe Schalplatten entfernt haben, als sich eine der Platten überraschend schnell löste.