Hunde riechen Angstschweiß und reagieren darauf

Hunde können offenbar „mit Hinweisen auf Angst sozusagen getränkte menschliche Schweißabsonderungen“ riechen. Unklar war bisher, ob ihr Verhalten eher durch den Geruch selbst oder durch angstbedingte Körperhaltung und Handlungen beeinflusst wird.
Eine neue Studie von Wiener Forscherinnen zeigt: Die Tiere reagieren auch auf den Geruch alleine – und das je nach Hund überraschend unterschiedlich.
Unbehagen oder Furchtlosigkeit
Tatsächlich gaben sich einige der Hunde im olfaktorischen Angesicht der Angst eher zögernd oder drückten Unbehagen aus. Während manche erwartungsgemäß ihre Rute senkten und länger brauchten, um sich vom Versuchsleiter in Richtung der neutral oder nach Furcht riechenden Ziele zu bewegen, gingen andere sogar rascher auf die angstschweißbehafteten Proben als auf die neutral riechenden Gegenstücke zu.
Kein durchgehendes Muster
Es scheint sich also um kein durchgehendes Muster zu handeln, „dass Hunde eine angeborene Tendenz haben, menschliche Angstgerüche zu vermeiden“, heißt es seitens der Uni. Die neuen Erkenntnisse deuten jedenfalls darauf hin, „dass Hunde von menschlichen Angstgerüchen beeinflusst werden, ihre Reaktionen jedoch alles andere als einheitlich sind. Diese Variabilität könnte durch Faktoren wie Lebenserfahrung, Training oder sogar Rasse beeinflusst werden“, was jedoch noch weiterer Untersuchung bedarf, so Studien-Erstautorin Svenja Capitain.
