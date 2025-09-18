Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Komplexes Muster

Hunde riechen Angstschweiß und reagieren darauf

Wissenschaft
18.09.2025 14:59

Hunde können offenbar „mit Hinweisen auf Angst sozusagen getränkte menschliche Schweißabsonderungen“ riechen. Unklar war bisher, ob ihr Verhalten eher durch den Geruch selbst oder durch angstbedingte Körperhaltung und Handlungen beeinflusst wird. 

0 Kommentare

Eine neue Studie von Wiener Forscherinnen zeigt: Die Tiere reagieren auch auf den Geruch alleine – und das je nach Hund überraschend unterschiedlich.

  • In seiner Untersuchung im Fachmagazin „Frontiers in Veterinary Science“ hat das Team des „Domestication Lab“ des Konrad-Lorenz-Instituts für Vergleichende Verhaltensforschung (KLIVV) der Veterinärmedizinischen (Vetmed) Universität Wien einen Aufbau gewählt, bei dem sich die an der Studie teilnehmenden Hunde den Geruchsproben näherten, ohne dass der oder die Geruchsträgerin wirklich anwesend war. Damit wollte man die Reaktion der Tiere auf den Angstschweiß und nicht auf die ängstliche Person messen.
  • Frühere Beobachtungen wiesen darauf hin, dass die Anwesenheit des Geruchs der Angst bei Hunden ein mehr oder weniger einheitliches Vermeidungsverhalten auslöst – sie sich also der Person und Situation eher nicht annähern.
Hunde reagieren auch auf Angstgeruch alleine – und das überraschend unterschiedlich.
Hunde reagieren auch auf Angstgeruch alleine – und das überraschend unterschiedlich.(Bild: Louis-Paul Photo - stock.adobe.com)

Unbehagen oder Furchtlosigkeit
Tatsächlich gaben sich einige der Hunde im olfaktorischen Angesicht der Angst eher zögernd oder drückten Unbehagen aus. Während manche erwartungsgemäß ihre Rute senkten und länger brauchten, um sich vom Versuchsleiter in Richtung der neutral oder nach Furcht riechenden Ziele zu bewegen, gingen andere sogar rascher auf die angstschweißbehafteten Proben als auf die neutral riechenden Gegenstücke zu.

Kein durchgehendes Muster
Es scheint sich also um kein durchgehendes Muster zu handeln, „dass Hunde eine angeborene Tendenz haben, menschliche Angstgerüche zu vermeiden“, heißt es seitens der Uni. Die neuen Erkenntnisse deuten jedenfalls darauf hin, „dass Hunde von menschlichen Angstgerüchen beeinflusst werden, ihre Reaktionen jedoch alles andere als einheitlich sind. Diese Variabilität könnte durch Faktoren wie Lebenserfahrung, Training oder sogar Rasse beeinflusst werden“, was jedoch noch weiterer Untersuchung bedarf, so Studien-Erstautorin Svenja Capitain.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.339 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
135.474 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
130.484 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1595 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1243 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1166 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Mehr Wissenschaft
Komplexes Muster
Hunde riechen Angstschweiß und reagieren darauf
Alarm in Indien
Immer mehr Tote durch „hirnfressende Amöbe“
Krone Plus Logo
Vielfältige Wirkung
Herrlich! Darum sollten Sie öfter draußen schlafen
Impfärzte appellieren
Virenanstieg im Abwasser: Droht neue Corona-Welle?
krone.at fliegt mit
Schicken Sie Ihren Namen auf die Reise zum Mond
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf