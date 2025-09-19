Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Texta – Chakuza

Warum der Dialekt so gut zu HipHop passt

Oberösterreich
19.09.2025 15:00
Laima, Flip, Chakuza, DJ Dan (von links)
Laima, Flip, Chakuza, DJ Dan (von links)(Bild: Zoe Goldstein)

Sie sind Legende und topaktuell zugleich: Texta und Chakuza, Kultnamen im österreichischen Rap, gehen gemeinsam auf Tour. Der Start ist heute –  Freitag, 19. September – im Linzer Posthof. Dialekt trifft auf Beats, Erfahrung auf Energie: ein Pflichttermin für alle, die HipHop nicht nur hören, sondern fühlen wollen. Dan von Texta plaudert mit der „Krone“.

0 Kommentare

Sie schreiben Linzer Musikgeschichte – und die ist noch lange nicht zu Ende.Texta, seit 1993 aktiv, prägt nicht nur mit dem neuen Album „Gezeiten“ weiterhin den Mundart-Rap in Österreich – sie waren und sind immer auch mutig politisch, persönlich und echt philosophisch.

DJ Dan liefert Cuts, Laima und Flip die Lyrics, die den Zeitgeist treffen. Chakuza, nach Jahren in Berlin zurück in Linz, präsentiert „Hoss Mi“, sein erstes Dialektalbum – roh, ehrlich, unverfälscht. Die „Krone“ fragte nach.

„Krone“: Texta wird als HipHop-Urgestein bezeichnet. Wie seht ihr euch selbst?
Dan von Texta: Naja, der Begriff drängt sich halt immer auf, weil wir einfach schon so lange dabei sind. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen und uns als „Urgesteine in der österreichischen Musikszene“ bezeichnen. Es gibt nämlich auch genreübergreifend nur ganz wenige Bands, die so lange gemeinsam Musik machen! Wir sind einfach langsam über die Jahre gereift – und das wirft man dann auch nicht so schnell über den Haufen.

Ihr habt HipHop und Dialekt-Slang erfolgreich fusioniert. Warum bleibt ihr da drauf?
Es war ein schleichender Wandel und irgendwann hat sich herausgestellt, dass es besser „flowt“ und letztendlich authentischer ist.

Wie entstehen eure Songs, was wollt ihr rüberbringen?
Uns war von Anfang an wichtig, unsere Beobachtungen und Meinungen in die Texte miteinfließen zu lassen. Das betrifft alltägliche lokale Situationen aus dem Leben genauso, wie globale politische Geschehnisse und alles dazwischen. Mal fließt es nebenbei ein, mal machen wir explizit einen Song daraus. Rapmusik ist dazu ein perfektes Tool, um Message zu transportieren!

Was ist der absolute Hit im Stream vom neuen Album?
Derzeit liegt „Geht mi nix an“ mit Chakuza ganz vorne.

Lesen Sie auch:
Herbert Prohaska: Austria-Ikone, Weltklasse-Spieler und Österreichs bisher letzter WM-Teamchef
Krone Plus Logo
Talk zum 70er
Prohaska: „Du musst mit dem Herzen dabei sein“
14.09.2025
Dichte neue Saison
Posthof: „Hoamatsound“ und heißer Pop-Sommer
16.09.2025
Premiere in Linz
Theater in zwei Halbzeiten über Fans und Fußball
09.09.2025

Texta und Chakuza live – was bringt die Show?
Es sind prinzipiell zwei Einzelshows, aber es gibt auch Überschneidungen. Da ja beide Acts in Linz ihre Wurzeln haben, wird es auf jeden Fall ein Heimspiel. Cool wird, dass zwei mitunter unterschiedlichen Fanlager zusammenkommen und gemeinsam feiern können.

Gibt es weitere Pläne für „ Texta und Chakuza“?
Wir haben zu unserem gemeinsamen Song ein Video gemacht. Jetzt spielen wir mal die Tour – wir haben Konzerte in Wien, Innsbruck, Salzburg und im Röda, Steyr (18. 10.) – und danach kann alles passieren.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
243.334 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
142.004 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Freizeit
6500 Euro Schulden nach Hubschrauber-Bergung
128.008 mal gelesen
Ohne entsprechende Versicherung kann es teuer werden, wenn der Hubschrauber zu einem ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1503 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1245 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1032 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Oberösterreich
Texta – Chakuza
Warum der Dialekt so gut zu HipHop passt
Bub beschuldigte ihn
Steyrer Eismeister war an Armverletzung unschuldig
Familienunternehmen
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Überfall in Wohnung:
79-Jährige von Unbekannter zu Boden gedrückt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf