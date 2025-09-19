Warum der Dialekt so gut zu HipHop passt

„Krone“: Texta wird als HipHop-Urgestein bezeichnet. Wie seht ihr euch selbst?

Dan von Texta: Naja, der Begriff drängt sich halt immer auf, weil wir einfach schon so lange dabei sind. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen und uns als „Urgesteine in der österreichischen Musikszene“ bezeichnen. Es gibt nämlich auch genreübergreifend nur ganz wenige Bands, die so lange gemeinsam Musik machen! Wir sind einfach langsam über die Jahre gereift – und das wirft man dann auch nicht so schnell über den Haufen.