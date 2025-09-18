Nachwuchs im Doppelpack bei den Königspinguinen

Königspinguine werden häufig verwechselt

„Königspinguine sind nach den Kaiserpinguinen die zweitgrößte Pinguinart und sehen diesen auf den ersten Blick durchaus ähnlich. Auch im Tiergarten werden die Königspinguine häufig mit ihren nahen Verwandten verwechselt. Jedoch sind zum Beispiel Teile des Schnabels und des Kopfes sowie die Kehle bei Königspinguinen greller gefärbt als bei Kaiserpinguinen“, erläutert Rupert Kainradl, MSc, zoologischer Kurator im Tiergarten. Auch die Küken der beiden Arten sind anhand der unterschiedlichen Färbungen ihrer Dunenkleider leicht voneinander unterscheidbar.