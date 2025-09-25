Essen am Herd: Feuerwehr rettete 86-Jährige

Kurz was anderes tun, weggehen – und schon hat man die Speisen auf dem heißen Herd vergessen. So dürfte es einer 86-Jährigen ergangen sein, die von der Feuerwehr aus den verrauchten Räumen gerettet wurde.
Rauch entwickelte sich am Donnerstag gegen 20 Uhr in einer Wohnung in der Gemeinde Globasnitz (Kärnten): Die 86-jährige Mieterin hatte Speisen auf ihrem Herd stehen und für einen kurzen Augenblick ihre Küche verlassen.
Die 86-Jährige konnte durch den Atemschutztrupp der Feuerwehr Globasnitz aus der Wohnung geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, blies die Räume mit einem Ventilator durch. Im Einsatz standen die Wehren von Globasnitz, St. Stefan und St. Michael ob Bleiburg mit insgesamt 36 Kräften.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.