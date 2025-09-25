Vorteilswelt
Verrauchte Wohnung

Essen am Herd: Feuerwehr rettete 86-Jährige

Kärnten
25.09.2025 22:35
Ins Klinikum Klagenfurt wurde die 86-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt eingeliefert, die in ...
Ins Klinikum Klagenfurt wurde die 86-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt eingeliefert, die in ihrer verrauchten Wohnung Verletzungen erlitten hatte.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Kurz was anderes tun, weggehen – und schon hat man die Speisen auf dem heißen Herd vergessen. So dürfte es einer 86-Jährigen ergangen sein, die von der Feuerwehr aus den verrauchten Räumen gerettet wurde.

Rauch entwickelte sich am Donnerstag gegen 20 Uhr in einer Wohnung in der Gemeinde Globasnitz (Kärnten): Die 86-jährige Mieterin hatte Speisen auf ihrem Herd stehen und für einen kurzen Augenblick ihre Küche verlassen.

Die 86-Jährige konnte durch den Atemschutztrupp der Feuerwehr Globasnitz aus der Wohnung geborgen werden. Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, blies die Räume mit einem Ventilator durch. Im Einsatz standen die Wehren von Globasnitz, St. Stefan und St. Michael ob Bleiburg mit insgesamt 36 Kräften.

Kärnten

