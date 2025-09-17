Vorteilswelt
Cab driver suspected

Shock in Vienna: Woman raped in container?

Nachrichten
17.09.2025 12:22
The heinous crime is said to have taken place in this container.
The heinous crime is said to have taken place in this container.

Horrific scenes are said to have taken place in Vienna at the beginning of September: A young woman (28) was reportedly the victim of a brutal rape. The focus of the investigators: a 53-year-old cab driver from Egypt. He is considered a suspect.

According to the Vienna police, the man is said to have approached the intoxicated woman outside a pub on Rechte Wienzeile on September 4. Instead of taking her home safely, it is suspected that he lured her into a container in Floridsdorf. According to the police, sexual abuse took place there.

Could not be an isolated case
The victim only contacted the police the day after the alleged crime. She suffers from memory lapses. What is particularly shocking is that, according to the findings so far, the assault may not be an isolated incident. Investigators believe that the suspect may have already committed other crimes in the container!

The container is located at Hofherr-Schrantz-Gasse 4 in Floridsdorf.
The container is located at Hofherr-Schrantz-Gasse 4 in Floridsdorf.

That is why the Vienna police are now urgently asking for help: anyone with information or who has been a victim should contact the State Criminal Police Office (01/31310-33800) or any police station - anonymously if you prefer.

Photos of the crime scene have been published by order of the public prosecutor's office in order to find further victims or witnesses.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

