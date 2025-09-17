Cab driver suspected
Shock in Vienna: Woman raped in container?
Horrific scenes are said to have taken place in Vienna at the beginning of September: A young woman (28) was reportedly the victim of a brutal rape. The focus of the investigators: a 53-year-old cab driver from Egypt. He is considered a suspect.
According to the Vienna police, the man is said to have approached the intoxicated woman outside a pub on Rechte Wienzeile on September 4. Instead of taking her home safely, it is suspected that he lured her into a container in Floridsdorf. According to the police, sexual abuse took place there.
Could not be an isolated case
The victim only contacted the police the day after the alleged crime. She suffers from memory lapses. What is particularly shocking is that, according to the findings so far, the assault may not be an isolated incident. Investigators believe that the suspect may have already committed other crimes in the container!
That is why the Vienna police are now urgently asking for help: anyone with information or who has been a victim should contact the State Criminal Police Office (01/31310-33800) or any police station - anonymously if you prefer.
Photos of the crime scene have been published by order of the public prosecutor's office in order to find further victims or witnesses.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.