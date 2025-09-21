Vorteilswelt
780 Weine eingereicht

Rot-Goldene Traube für die besten Winzer

Burgenland
21.09.2025 06:00
Im spannenden Finale geht es um die Rot-Goldene Traube.
Großes Finale: 27 Top-Weine in neun Kategorien verzaubern 160 Jury-Gaumen. Die ersten drei Kategorien, „Weißwein Klassik 2024“, „Burgundersorten weiß 2024“ und „Aromatische Vielfalt 2024“, werden vorgestellt.

Jetzt geht es in den Endspurt. Nur noch 19 Tage, dann steigt die mit Spannung erwartete Verleihung der Rot-Goldenen Traube in der Csello-Mühle in Oslip. Ob Weiß, Rot, Rosé oder Süßweine – Burgenlands Winzer genießen weltweit einen ausgezeichneten Ruf in der gehobenen Klasse. Die hohe Qualität ihrer Produkte spiegelt sich in der Prämierung der Rot-Goldenen Traube wider.

Zweitägige Blindverkostung
So viele Kostproben wie noch nie sind heuer eingereicht worden: Aus 780 Weinen quer durch die Rebsorten – ein neuer Rekord! – wurden in einer zweitägigen Blindverkostung die Besten auserkoren. Mit der „Krone“ als Partner wird nun die Crème de la Crème der gepflegten Weinkultur vor den Vorhang geholt.

Die ersten drei Kategorien
Wer zum erlauchten Kreis der großen Gewinner zählt, findet eine hochkarätige Jury aus 160 namhaften Experten und prominenten Gästen im Rahmen einer finalen Blindverkostung in neun Kategorien heraus. Jene 27 auserwählten Kostproben, die es in die Endrunde geschafft haben, werden bis zum glanzvollen Showdown am 10. Oktober vorgestellt. Den Auftakt machen jeweils die Top 3 der Kategorien „Weißwein Klassik 2024“, „Burgundersorten weiß 2024“ und „Aromatische Vielfalt 2024“. 

Schick, markant und stilvoll
Weißwein Klassik 2024

Thomas Gratzer vom Weingut Zantho aus Andau hält einen Welschriesling in den Händen, der mit feinen Zitrus- und Apfelnoten in der Nase verführt. Auf dem Gaumen zeigt dieser Wein tiefe Frucht, gepaart mit einer knackigen Säure – jeden Tag ideal.

Welschriesling Ried Goldberg von Brigitte und Martin Wendelin aus Gols hat die Fachjury in der Vorrunde voll überzeugt: in der Nase saftige Fruchtnoten, auf dem Gaumen knackig, dicht und elegant, finessenreich, im Abgang feine Grapefruit-Noten.

Das Weingut von Robert Keringer in Mönchhof hat den Welschriesling „Every Days“ im Finale dabei – in der Nase eine feine Apfelfrucht mit leichter Kräuterwürze, auf dem Gaumen angenehm cremig mit spritziger Säurestruktur und elegantem Fruchtschmelz.

Vielseitig, fruchtig und sinnlich
Burgundersorten weiß 2024

Michael und Hannes Steurer aus Jois mischen mit einem Chardonnay Buschenberg mit. Auf dem Gaumen perfekt bilanziert und ausgefeilt, mit einem feinen mineralischen Abgang. Noten von exotischen Früchten und reifem Kernobst sagt die Nase.

Weißburgunder „Kalk & Schiefer“ ist die Ansage der Brüder Michael und Josef vom Erbhof Bayer in Donnerskirchen. Zarte Exotik und nussige Anklänge in der Nase, am Gaumen würzig, zart-prickelnd, und höchst sortentypisch – kurzum, Trinkfluss ohne Ende.

„Seitensprung“ nennt sich der Chardonnay des Winzerhofs von Michaela und Christian Lentsch in Jois: gehaltvoll mit cremiger Struktur, Noten nach exotischen Früchten, fein unterlegt mit sehr dezenten Holznoten und ein langer Abgang.

Elegant, lebendig und kräftig
Aromatische Vielfalt 2024

Mit einem Sauvignon Blanc sind Julius und Mariella Steiner aus Podersdorf am See, die Eltern der ehemaligen Bundesweinkönigin Patricia, unter die Besten: duftig, würziges Bukett – Holunderblüten und Brennesel -, gelungenes Spiel von Mineralität, Frucht und Säure.

Nach Holunder und Limette, mit etwas Luft würzig nach Muskat duftet der Gelbe Muskateller Ried Neufeld vom Illmitzer Weingut Gästehaus Gangl. Kenner heben die schöne Säure mit ausgewogenem Körper hervor. Lange haftet das Aroma auf dem Gaumen.

Ins Rennen geht das Weingut Steindorfer aus Apetlon mit seinem Gelben Muskateller „Premium“. Der Duft nach Holunderblüten und Lychee überzeugt. Auf dem Gaumen intensiv, mit eleganter Säurestruktur und guter Länge.

Burgenland
