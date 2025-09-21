Rot-Goldene Traube für die besten Winzer

Die ersten drei Kategorien

Wer zum erlauchten Kreis der großen Gewinner zählt, findet eine hochkarätige Jury aus 160 namhaften Experten und prominenten Gästen im Rahmen einer finalen Blindverkostung in neun Kategorien heraus. Jene 27 auserwählten Kostproben, die es in die Endrunde geschafft haben, werden bis zum glanzvollen Showdown am 10. Oktober vorgestellt. Den Auftakt machen jeweils die Top 3 der Kategorien „Weißwein Klassik 2024“, „Burgundersorten weiß 2024“ und „Aromatische Vielfalt 2024“.