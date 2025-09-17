„Anlageberater“ erleichtert zwei Opfer um Unsummen

„Mehr Geld, oder keine Auszahlung“

Und so überwiesen die beiden in Folge einen niedrigen, sechsstelligen Betrag – gesplittet auf mehrere Teilzahlungen. Das böse Erwachen kam, als sich der 43-jährige „Investor“ einen hohen Betrag auszahlen lassen wollte. Plötzlich hieß es vonseiten des vermeintlichen Anlageberaters, dass dies ohne eine Nachzahlung von 50.000 Euro nicht möglich sei. Erst dann wurden die beiden Männer misstrauisch und erstatteten Anzeige.