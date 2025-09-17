„Anlageberater“ erleichtert zwei Opfer um Unsummen

Blauäugigkeit wurde einem Duo aus Villach zum kostspieligen Verhängnis: In der Hoffnung, die großen Gewinne zu erzielen, überwiesen die Opfer eine sechsstellige Summe auf das Konto einer Betrügerbande.
Über eine WhatsApp-Gruppe wurde erst ein 58-jähriger Villacher geködert – auf der vermeintlichen Anlageplattform „stock.kkram-pro.com“ wurden hohe Gewinne durch An- und Verkauf von Aktien versprochen. Dafür müsse man davor „nur“ Geldbeträge mittels Bitcoin einzahlen. Geblendet durch die Möglichkeit, plötzlich reich zu sein, holte das leichtgläubige Opfer auch gleich einen Freund (43), ebenfalls aus dem Bezirk Villach, mit an Bord.
„Mehr Geld, oder keine Auszahlung“
Und so überwiesen die beiden in Folge einen niedrigen, sechsstelligen Betrag – gesplittet auf mehrere Teilzahlungen. Das böse Erwachen kam, als sich der 43-jährige „Investor“ einen hohen Betrag auszahlen lassen wollte. Plötzlich hieß es vonseiten des vermeintlichen Anlageberaters, dass dies ohne eine Nachzahlung von 50.000 Euro nicht möglich sei. Erst dann wurden die beiden Männer misstrauisch und erstatteten Anzeige.
