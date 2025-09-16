Papst ruft Pfarrer in Gaza an: „Besorgt über Lage“

Pater Romanelli erklärte, dass sich die Pfarrei weiterhin um die Menschen kümmere, insbesondere um ältere und kranke Personen. Sie verteile Lebensmittel und Trinkwasser sowohl an die 450 Flüchtlinge als auch an zahlreiche Anrainer in der Umgebung der katholischen Kirche. Auch die Pfarrapotheke sei weiterhin geöffnet.

Pater über Situation besorgt

Dem Papst gegenüber berichtete der Pfarrer zudem, dass Militäroperationen lauter zu hören seien als zuvor, sich jedoch derzeit offenbar auf andere Stadtviertel von Gaza-Stadt konzentrieren und nicht direkt den Bereich betreffen, in dem sich die Pfarrei befindet.