Macht die Justiz den Pleitiers alles zu leicht?

Millionenjongleur Rene Benko ist nach seiner Megapleite in Untersuchungshaft – aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Schon seit Jahren wird heftig darüber diskutiert, ob das Insolvenzrecht nicht zu viele Löcher hat, die manche Pleitiers auszunutzen verstehen. Wie das in der Praxis abläuft, verraten Kärntner Konkursexperten im „Krone“-Interview.