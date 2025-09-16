Eigentum: Hier wohnt es sich am günstigsten

Eine Wohnung sein Eigen zu nennen, ist eine teure Angelegenheit. Wie teuer, das zeigt eine Preisanalyse für Eigentumswohnungen in den österreichischen Landeshauptstädten. Wo es sich für „schmalere“ und dickere Börseln leben lässt, lesen Sie hier.
Der Maklerverbund Raiffeisen Immobilien hat die Preise unter die Lupe genommen und dabei eine Kluft zwischen Ost- und Westösterreich festgestellt – eine Ausnahme bildet allerdings Wien.
Allerdings ist anzumerken: Die Analyse zieht Durchschnittswerte über das gesamte Stadtgebiet heran, in Top-Lagen können die Werte also deutlich darüber liegen.
Sind Baugründe rar, steigt auch der Preis
Ursache für die vergleichsweise hohen Preise im Westen sei neben der Nachfragesituation auch die Topografie: „In den westlichen Landeshauptstädten ist der vorhandene Raum deutlich begrenzter als in Flächenbundesländern wie Niederösterreich oder Oberösterreich. Städte wie Innsbruck, Bregenz, Salzburg, aber auch Wien können sich nicht mehr ins Umland ausdehnen. Baugrundstücke sind hier folglich besonders rar und teuer, was sich in höheren Preisen niederschlägt“, so die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Peter Weinberger und Peter Mayr, am Dienstag.
Kommentare
