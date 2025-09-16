Eigentum: Hier wohnt es sich am günstigsten

Sind Baugründe rar, steigt auch der Preis

Ursache für die vergleichsweise hohen Preise im Westen sei neben der Nachfragesituation auch die Topografie: „In den westlichen Landeshauptstädten ist der vorhandene Raum deutlich begrenzter als in Flächenbundesländern wie Niederösterreich oder Oberösterreich. Städte wie Innsbruck, Bregenz, Salzburg, aber auch Wien können sich nicht mehr ins Umland ausdehnen. Baugrundstücke sind hier folglich besonders rar und teuer, was sich in höheren Preisen niederschlägt“, so die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Peter Weinberger und Peter Mayr, am Dienstag.