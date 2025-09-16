Wiesn-Preisschock
Oktoberfest-Luxus: 465 € für eine Nacht im Hotel
Ab dem 20. September heißt es in München wieder „O’zapft is“ – und Millionen Menschen pilgern zur Theresienwiese, um beim größten Volksfest der Welt zu feiern. 2024 kamen rund 6,7 Millionen Besucher, kippten sieben Millionen Liter Bier und verdrückten Berge von Brezeln, Hendl und Schweinshaxen. Die Vorfreude auf die Wiesn 2025 ist riesig – doch sie hat ihren Preis ...
Wie berichtet, wird die Wiesn auch im Jahr 2025 wieder teurer. Und das teils empfindlich teuer. Eine frisch gezapfte Maß Bier kostet je nach Zelt zwischen 14,50 und 15,80 Euro, ein halbes Bio-Hendl 24,50 Euro, eine halbe Ente gar 40,90 Euro. Für 0,75 Liter Mineralwasser werden 12,70 Euro verlangt.
Teurer wird nicht nur das Feiern, sondern auch der Weg dorthin. Wenn Hunderttausende zur Wiesn strömen, schießen die Preise für Hotels, Airbnbs und Ferienwohnungen nach oben – alles kostet mehr.
Bilder: Die Aufbauarbeiten für das Oktoberfest 2025 sind in vollem Gange:
Laut einer aktuellen Analyse von Casino.at kosten Hotelzimmer während der Festwochenenden im Schnitt satte 465 Euro pro Nacht – ganze 142 Prozent mehr als an normalen Wochenenden.
9000 Euro für eine Nacht im Luxus
Während man sonst rund 192 Euro bezahlt, schnellen die Preise zur Wiesn um fast 273 Euro nach oben. Luxuszimmer schlagen gar mit bis zu 9000 Euro pro Nacht zu Buche.
Fazit: Die Wiesn bleibt damit, was sie immer war: ein Spektakel – aber ein kostspieliges. Wer sich zwischen Riesenrad, Festzelt und Bierzeltbank vergnügen will, sollte also früh genug sparen – oder kräftig anstoßen und den Kontostand später ignorieren ...
