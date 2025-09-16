Oktoberfest-Luxus: 465 € für eine Nacht im Hotel

Ab dem 20. September heißt es in München wieder „O’zapft is“ – und Millionen Menschen pilgern zur Theresienwiese, um beim größten Volksfest der Welt zu feiern. 2024 kamen rund 6,7 Millionen Besucher, kippten sieben Millionen Liter Bier und verdrückten Berge von Brezeln, Hendl und Schweinshaxen. Die Vorfreude auf die Wiesn 2025 ist riesig – doch sie hat ihren Preis ...