Biker auf Abwegen: Auf A2-Pannenstreifen gestoppt

Eine höchst gefährliche Route für seine Fahrt hat ein Mann Sonntagmittag in Wien gewählt. Der E-Bike-Fahrer war auf der Autobahn (!) Richtung Süden unterwegs – die Polizei konnte eingreifen, bevor Schlimmeres passieren konnte.
Kurz nach 11.30 Uhr wurde der Zweiradfahrer auf der A2 gesichtet. Nach Angaben eines Augenzeugen war der ältere Mann mit seinem E-Bike auf der Autobahn in südlicher Fahrtrichtung Wiener Neustadt unterwegs, wie auch Polizeisprecher Philipp Haßlinger der „Krone“ bestätigte.
Von Polizei gestoppt
Klar ist aber: Die Autobahn ist für die Fahrt mit einem E-Bike denkbar ungeeignet. Wie ein Bild eines „Krone“-Leserreporters zeigt, war die Polizei rasch über das gefährliche Geschehen informiert und konnte den Mann schlussendlich stoppen.
Wollte „schnellen“ Weg nach Hause
Wie sich herausstellte, waren Wiener Beamte gerade auf dem Weg zu einem Einsatz nach Graz, wo ein Fußballspiel stattfand, berichtete Haßlinger. Auf der Autobahn bemerkten sie dabei den Mann auf dem E-Bike. Sie informierten sofort die zuständigen Verkehrspolizisten in Wien. Diese holten den Radfahrer anschließend von der Autobahn.
Die Erklärung des Mannes: Er habe den schnellsten Weg nach Hause gesucht. Die gefährliche Aktion dürfte für ihn wohl nicht ohne Folgen bleiben.
