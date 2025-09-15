Biker auf Abwegen: Auf A2-Pannenstreifen gestoppt

Wollte „schnellen“ Weg nach Hause

Wie sich herausstellte, waren Wiener Beamte gerade auf dem Weg zu einem Einsatz nach Graz, wo ein Fußballspiel stattfand, berichtete Haßlinger. Auf der Autobahn bemerkten sie dabei den Mann auf dem E-Bike. Sie informierten sofort die zuständigen Verkehrspolizisten in Wien. Diese holten den Radfahrer anschließend von der Autobahn.