AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach

Keine Rückkehrabsichten. So steht es in einem viel zitierten Bericht des AMS mit dem Titel „Neue Geflüchtete aus Syrien am österreichischen Arbeitsmarkt“ auf Seite 95. Für viele Zuwanderer gilt: Sie sind gekommen, um zu bleiben. Die Rückkehrprämie der Bundesregierung in der Höhe von 1000 Euro hat daran – wenig überraschend – auch nichts geändert.