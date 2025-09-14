Menschen in Angst, weil das Wetter verrückt spielt

Extremwetter gefährdet Existenzen

Die zum Teil traumatischen Erlebnisse während der verheerenden Überflutungen prägen das Bewusstsein der Niederösterreicher nachhaltig: 88 Prozent machen sich Sorgen über die Folgen zunehmender Extremwetterereignisse. 54 Prozent denken dabei in erster Linie an das Wohlergehen der Familie. „So viele sind es in keinem anderen Bundesland“, erklären die Meinungsforscher von Marketagent, die diese Umfrage im August durchgeführt haben. Ebenfalls mehr als die Hälfte (52 Prozent) fürchten sich vor Schäden am eigenen Zuhause oder gar dem Verlust der eigenen vier Wände. Fast ein Viertel (23 Prozent) hat Angst, die Existenzgrundlage durch solche Katastrophen zu verlieren.