Neigt zur Schieflage: Polizei stoppt Sattelzug

Ein ungarischer Lkw-Fahrer entging am Montag auf der A23 nur knapp einer Katastrophe. Die Polizei stoppte den stark nach rechts geneigten Lkw und lotste ihn sicher zu einem Halteplatz. Wäre er in die nächste Kurve gefahren, hätte die Neigung wohl zum Umkippen des Sattelzugs geführt.