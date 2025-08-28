Leichtes Erdbeben in der Obersteiermark

Michelle Hunziker spricht erstmals über neue Liebe
Die Erde hat in der Nacht auf Donnerstag im obersteirischen St. Peter-Freienstein leicht gebebt. Das Beben hatte eine Magnitude von 1,9 – Schäden wurden keine gemeldet.
In St. Peter-Freienstein in der Obersteiermark hat in der Nacht auf Donnerstag um exakt 1.05 Uhr die Erde leicht gebebt. Der Erdstoß mit einer Magnitude von 1,9 war von einzelnen Personen leicht zu spüren. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es in einer Aussendung der GeoSphere Austria.
Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung über die Auswirkungen über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria.
