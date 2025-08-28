Leichtes Erdbeben in der Obersteiermark

In St. Peter-Freienstein in der Obersteiermark hat in der Nacht auf Donnerstag um exakt 1.05 Uhr die Erde leicht gebebt. Der Erdstoß mit einer Magnitude von 1,9 war von einzelnen Personen leicht zu spüren. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es in einer Aussendung der GeoSphere Austria.