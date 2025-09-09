Charlie Sheen: Hatte seit acht Jahren kein Sex!

Tür aber nicht zu

Für den 2011 mit dem HIV-Virus diagnostizierten Schauspieler („das Virus ist vollkommen unter Kontrolle“) war Sex lange alles, worum es für ihn im Leben ging: „Es stand ganz weit oben auf meiner Prioritätenliste. Deshalb war für mich die vollkommene Enthaltsamkeit eine sehr willkommene Pause, um diese Tendenz zu brechen.“ Das heißt allerdings nicht, dass sein Zölibat auf Dauer sein wird: „Die Tür ist nicht zu, ich würde mich absolut über irgendeine eine Art von Beziehung freuen!“