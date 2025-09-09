Vorteilswelt
Eskapaden vorbei

Charlie Sheen: Hatte seit acht Jahren kein Sex!

Society International
09.09.2025 18:00
Der Star packt in seine Memoiren „The Book of Sheen“ aus.
Der Star packt in seine Memoiren „The Book of Sheen“ aus.(Bild: AP/Charles Sykes)

Er nahm mehr Drogen als ein 70er Jahre Rockstar und konnte punkto sexuellen Appetit mit legendären Hollywood-Casanovas wie Jack Nicholson oder Warren Beatty mithalten. Deshalb werden viele von Charlie Sheens Eingeständnis bei „Page Six“ schockiert sein: Nicht nur hat er seit acht Jahren keine Drogen oder Alkohol mehr angerührt – auch keine Frau mehr.

In seinen neuen Memoiren „The Book of Sheen“ beschreibt der Star, wie sein Sex, Drugs and Rock n‘ Roll-Leben bereits als Teenager begonnen hatte. Er verlor mit 15 seine Unschuld – dank einer Prostituierten in Las Vegas, die er mit der Kreditkarte von Vater Martin Sheen für seine Entjungferung bezahlt hatte. Laut seiner Autobiografie folgte ein Leben voller sexueller Eskapaden, inklusive flotten Dreiern, Callgirls und Orgien in der Playboy-Villa.

Auf dem Höhepunkt seines wilden Lebens 2011 hatte er gleich einen ganzen Harem, bestehend aus jungen Porno-Darstellerin in seiner Villa.

Charlie Sheen stellt seine Biografie vor.
Charlie Sheen stellt seine Biografie vor.(Bild: AFP/DOMINIK BINDL)

Schalter umgelegt
Doch heute will die „Three and a Half Men“-Legende „den Schalter komplett umgelegt“ haben. Nach seinem letzten Aufenthalt in der Entzugsklinik 2017 ist Sheen nicht nur trocken und clean, er hat nach eigenen Angaben seither auch keine Freundin gehabt. Auf die Nachfrage, ob das heißt, dass er wirklich enthaltsam lebt, erklärte Sheen: „Wenn ich keine Freundin habe und nicht dafür zahle, dann ist es ziemlich einfach, eins und eins zusammenzuzählen!“

Tür aber nicht zu
Für den 2011 mit dem HIV-Virus diagnostizierten Schauspieler („das Virus ist vollkommen unter Kontrolle“) war Sex lange alles, worum es für ihn im Leben ging: „Es stand ganz weit oben auf meiner Prioritätenliste. Deshalb war für mich die vollkommene Enthaltsamkeit eine sehr willkommene Pause, um diese Tendenz zu brechen.“ Das heißt allerdings nicht, dass sein Zölibat auf Dauer sein wird: „Die Tür ist nicht zu, ich würde mich absolut über irgendeine eine Art von Beziehung freuen!“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
