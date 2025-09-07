Betrunkener Biker nach Sturz ins UKH gebracht

Ein 49-jähriger Slowene war in der Nacht auf Sonntag mit seinem Motorrad nach Pörtschach unterwegs, als er plötzlich zu Sturz kam – er war stark alkoholisiert.
Nach dem schweren Motorradunfall am Samstag im Gemeindegebiet Rosegg, bei dem ein 72-jähriger Motorradlenker tödlich verunglückte, kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem weiteren Unfall mit einem Zweirad.
Ein 49-jähriger Mann aus Slowenien war gegen 00:50 Uhr auf der Fahrt von Velden in Richtung Pörtschach unterwegs, als er im Bereich der Unterführung Bad Saag die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Sturz kam.
Fahrer schwer alkoholisiert
Der Fahrer zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung transportierte den Mann nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Motorradlenker zum Unfallzeitpunkt deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung.
Kommentare
