Betrunkener Biker nach Sturz ins UKH gebracht

Fahrer schwer alkoholisiert

Der Fahrer zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung transportierte den Mann nach der Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Motorradlenker zum Unfallzeitpunkt deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung.