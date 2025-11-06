Göttinnen und Chimären im Bauch des Universums

Verbindung von Wissenschaft und Mythologie

Ihren Ausgangspunkt haben die Arbeiten, einige davon fügen sich zu einem großen Ganzen auf der Videowand zusammen, in der engen Kooperation mit der Wissenschaft. Diese verknüpft sie mit der Mythologie wie etwa bei ihren Skulpturen „If Water Could Weep“, die aus den goldenen Tränen der Meerjungfrau Jūratė, weithin auch als Bernstein bekannt, entstanden sind.