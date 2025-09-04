Schwer gestürzt: Sorge um Maestro Daniel Barenboim

Rudolf Buchbinder, Intendant des Grafenegg-Festivals, sucht einen „Retter“ für das Konzert am kommenden Sonntag mit Werken von Brahms: Nach der Absage von Dirigent Zubin Mehta, ist nun Daniel Barenboim schwer gestürzt und hat alle weiteren Konzerttermine abgesagt.
Zum Finale seines Grafenegg Festivals hatte Intendant Rudolf Buchbinder Zubin Mehta (89) eingeladen, der mit den Tonkünstlern Brahms’ 1. Symphonie und 1. Klavierkonzert aufführen sollte. Mehta musste den Sonntag-Termin (7.) absagen. Aus gesundheitlichen Gründen kann er „derzeit nicht nach Europa reisen“.
Daniel Barenboim (82) wollte das Konzert übernehmen. Und Buchbinder freute sich, „endlich wieder mit Daniel musizieren zu dürfen“. Doch gestern um 3 Uhr früh stürzte der Dirigent, erlitt schwere Blutergüsse und hat in den Beinen starke Schmerzen, sodass er kaum gehen kann. Rudolf Buchbinder muss einen Dirigenten finden.
Die Musikwelt sorgt sich um Barenboim. Im Februar gab er seine Parkinsonerkrankung bekannt, nachdem er 2023 als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper und Chef der Staatskapelle zurückgetreten war. Christian Thielemann ist sein Nachfolger.
Fraglich ist, ob Barenboim Konzerte der Berliner Philharmoniker im Oktober und an der Mailänder Scala im November dirigieren kann.
