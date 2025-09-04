Schwer gestürzt: Sorge um Maestro Daniel Barenboim

Daniel Barenboim (82) wollte das Konzert übernehmen. Und Buchbinder freute sich, „endlich wieder mit Daniel musizieren zu dürfen“. Doch gestern um 3 Uhr früh stürzte der Dirigent, erlitt schwere Blutergüsse und hat in den Beinen starke Schmerzen, sodass er kaum gehen kann. Rudolf Buchbinder muss einen Dirigenten finden.