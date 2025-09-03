ÖFB-Rückkehrer: „Rangnick-Anruf kam überraschend“

Schöpf hat noch nie unter Rangnick gespielt. Er wolle das Beste von sich zeigen und mit Leistung vorangehen – so, wie er es immer getan hat. „Ich will mich anbieten im Training, dem Trainer zeigen, dass ich fit bin und der Mannschaft hoffentlich auch helfen kann“, erklärte der Ötztaler. Das Team sieht er für die WM-Quali-Duelle mit Zypern am Samstag in Linz und mit Bosnien drei Tage später in Zenica gerüstet. „Wenn jeder seine Leistung zu 100 Prozent abruft, glaube ich, dass wir als Mannschaft sehr, sehr stark sind. Da siehst du schon, dass einfach Qualität da ist.“