Alfred Redl war Österreichs berühmtester Spion

Vertuschung war einfacher als Aufklärung

Diese Informationen verkaufte Redl an Russland, um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Zudem enttarnte er österreichische Spione in Russland und behinderte so die Aufklärungsarbeit des eigenen Geheimdienstes. Einmal flog Alfred Redl fast auf, aber die Ermittlungen wurden sabotiert und waren überdies nur halbherzig – war doch die Entlarvung von Spionen immer auch eine große Blamage für die eigene Arbeit. Es wurde lieber vertuscht als restlos aufgeklärt.