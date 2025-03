Bestattungsunternehmerin schnitt Sextäter Penis ab

„Du hast nichts gesehen“

Nach dem Gespräch soll Laudermilk in die Leichenhalle gegangen sein, wo Krematoriums-Direktorin Brandi Moralis den Toten gerade für die Einäscherung vorbereitete. Diese sagte später in einer eidesstattlichen Erklärung aus, dass Laudermilk sich ein Skalpell gegriffen habe: „Dann hat sie damit zweimal dem Toten in die Genitalgegend gestochen und seinen Penis abgetrennt. Den hat sie dann in den Mund der Leiche gesteckt. Sie sagte zur mir: ‘du hast nichts gesehen‘.“