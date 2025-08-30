Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Kunstprojekt

Mitlauschen bei Beichten aus dem Gemeindebau

Wien
30.08.2025 11:00
Das Kunstprojekt soll Menschen verbinden – in jeder Hinsicht.
Das Kunstprojekt soll Menschen verbinden – in jeder Hinsicht.(Bild: Felix Huber)

Zwei spezielle Telefonzellen in zwei Wiener Gemeindebauten laden im Herbst zum Zuhören und Nachdenken ein. Sie laden ein, sich Geschichten und Gedanken von 26 Menschen anzuhören – und vielleicht auch selbst eine Geschichte hinzuzufügen.

0 Kommentare

Kunst muss nicht immer polarisieren, sie kann Menschen auch miteinander verbinden – manchmal sogar im wahrsten Sinn des Wortes: Am 5. September stellt die Künstlerin Laura Andreß in Wien im Kopenhagen-Hof (19., Hardtgasse 16-30) und in der Favoritner Per-Albin-Hansson-Siedlung (Bergtaidingweg, Höhe Adolf-Unger-Gasse) dafür zwei spezielle Telefonzellen auf, die drei Monate lang Geschichten erzählen und neue Geschichten entstehen lassen sollen.

Geschichten von Einsamkeit und Gemeinsamkeiten
Für das Kunstprojekt „Stille Post“ sammelte Andreß über Monate hinweg in Gesprächen Geschichten von Gemeindebau-Bewohnern. 26 sind es geworden, und sie sind so vielfältig wie das Leben selbst: Tragisch, rührend, komisch, bitter – alles ist dabei. Wer zum Telefonhörer greift und die entsprechende Zahl eintippt, kann bei den Erzählungen und Bekenntnissen mitlauschen. Es soll aber nicht nur beim Zuhören bleiben. Die Telefonzellen sind miteinander verbunden – und laden zum Anruf und dem Gespräch mit einem Unbekannten am anderen Ende der Stadt ein.

Auch äußerlich sind die Telefonzellen anders als alle sonst.
Auch äußerlich sind die Telefonzellen anders als alle sonst.(Bild: Felix Huber)

Einladung zur Begegnung
Mit dem von der Stadt finanzierten Projekt will die Künstlerin vergangene Tugenden der Kommunikation – es ist kein Zufall, dass die Gespräche nur in der Telefonzelle zu hören sind – ins Bewusstsein zurückholen und so auch dazu einladen, sich Gedanken über Gemeinschaft und Einsamkeit zu machen: Man solle sich einen Moment Zeit nehmen, um einem anderen Menschen – wenn auch nur akustisch – zu begegnen.

Lesen Sie auch:
Von Einsparungen und Kunstskandalen über Mary Poppins bis zur Suche nach Piraten mit Hang zur ...
Krone Plus Logo
Stadträtin im Gespräch
Wo man an Wiens Kultur sparen könnte und wo nicht
08.02.2025

Der aufgenommene Faden der Kommunikation soll zudem weitergesponnen werden: Einmal im Monat finden in den beiden Gemeindebauten Stammtische statt, damit hoffentlich noch mehr Geschichten über Gemeinschaft entstehen können und die Geschichten von Einsamkeit weniger werden.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
18° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
18° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
17° / 24°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
17° / 24°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
16° / 25°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.788 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
130.133 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
119.431 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4229 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1229 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Wien
Wiener Kunstprojekt
Mitlauschen bei Beichten aus dem Gemeindebau
Firma aus Zemendorf
Humorvoller Konter für „Wiener Baustellengrantler“
Vikings-Dilemma
Volle Stadien und leere Versprechungen
Conference League
Nur violettes Zuckerl! „Horror-Gruppe“ für Rapid
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf