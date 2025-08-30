Mitlauschen bei Beichten aus dem Gemeindebau

Geschichten von Einsamkeit und Gemeinsamkeiten

Für das Kunstprojekt „Stille Post“ sammelte Andreß über Monate hinweg in Gesprächen Geschichten von Gemeindebau-Bewohnern. 26 sind es geworden, und sie sind so vielfältig wie das Leben selbst: Tragisch, rührend, komisch, bitter – alles ist dabei. Wer zum Telefonhörer greift und die entsprechende Zahl eintippt, kann bei den Erzählungen und Bekenntnissen mitlauschen. Es soll aber nicht nur beim Zuhören bleiben. Die Telefonzellen sind miteinander verbunden – und laden zum Anruf und dem Gespräch mit einem Unbekannten am anderen Ende der Stadt ein.