Brustkrebs-OP: Jessie J verschiebt Europa-Tour

Ein Rückschlag für die Sängerin und eine traurige Nachricht für ihre Fans – Jessie J muss ihre Europa-Konzerte um einige Monate nach hinten verschieben. Der Grund: eine erneute Operation wegen ihrer Brustkrebs-Erkrankung.
Die englische Sängerin Jessie J muss sich einer weiteren Brustkrebsoperation unterziehen und deshalb ihre geplanten Tour-Auftritte verschieben. Es sei nichts allzu Ernstes, aber es müsse noch in diesem Jahr gemacht werden, sagte die Sängerin in einem Video, das sie bei Instagram veröffentlichte. Es tue ihr leid, „ich fühle mich frustriert und traurig, aber es ist, wie es ist“. Sie müsse gesund werden.
Auf Instagram postete sie dazu am Donnerstag dieses Video:
Konzerte in den USA komplett abgesagt
Die ursprünglich für diesen Herbst geplante Europa-Tour wird den Angaben der Sängerin zufolge auf April 2026 verschoben. Ihre ebenfalls für dieses Jahr geplanten US-Konzerte wurden zunächst gänzlich abgesagt. In Österreich waren keine Konzerte geplant.
Veröffentlichte erst im April ein neues Album
Die 37-Jährige hatte im Juni öffentlich gemacht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Sie habe lange mit sich gerungen, ob sie die Erkrankung öffentlich machen soll, sagte sie damals in einer Videobotschaft und erzählte von ihrer Diagnose einer Krebserkrankung im frühen Stadium. Kurz danach trat sie im Londoner Wembley-Stadion auf und sagte: „Die heutige Show wird meine letzte sein, bevor ich meinen Brustkrebs bekämpfe.“ Die Sängerin entschied sich für eine Mastektomie, anstelle einer langwierigen Chemotherapie.
Im April hatte die für Hits wie „Price Tag“ bekannte Britin die Lead-Single mit dem Titel „No Secrets“ für ein neues Album veröffentlicht.
Kommentare
