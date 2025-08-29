Brustkrebs-OP: Jessie J verschiebt Europa-Tour

Veröffentlichte erst im April ein neues Album

Die 37-Jährige hatte im Juni öffentlich gemacht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Sie habe lange mit sich gerungen, ob sie die Erkrankung öffentlich machen soll, sagte sie damals in einer Videobotschaft und erzählte von ihrer Diagnose einer Krebserkrankung im frühen Stadium. Kurz danach trat sie im Londoner Wembley-Stadion auf und sagte: „Die heutige Show wird meine letzte sein, bevor ich meinen Brustkrebs bekämpfe.“ Die Sängerin entschied sich für eine Mastektomie, anstelle einer langwierigen Chemotherapie.