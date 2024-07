Jessie J spricht offen über ihre ADHS und OCD

In ihrem Posting schreibt sie: „Vor etwa drei Monaten wurde bei mir ADHS und OCD diagnostiziert. Als ich es den Leuten erzählte, war die häufigste Reaktion: ,Ja, das wussten wir doch schon‘ (was einige von euch wahrscheinlich auch gerade denken). Natürlich hatte ich es in gewisser Weise schon geahnt, aber ein Baby zu bekommen, hat es sagen wir mal ... noch deutlicher gemacht. Das war in gewisser Weise tröstlich, weil es das Ganze weniger schwer und beängstigend erscheinen ließ. Aber manchmal hat es mich auch dazu gebracht, zu denken, dass ich nicht darüber reden kann. Scheiß darauf. Hier bin ich und rede darüber. Ich nehme es an ...“