Die Welt feiert „Sound of Music“ – nur wir nicht

„Als Kind habe ich ,The Sound of Music‘ so oft gesehen, dass ich fast 20 Jahre lang eine Pause von diesem Film gemacht habe, damit er wieder seine Faszination zurückgewinnen konnte“, schreibt ein Redakteur in der britischen Zeitung „Guardian“. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen, aber vermutlich geht es nur wenigen Österreichern so wie dem Redakteur.

„Edelweiß“ als Nationalhymne?

Allerdings ist den Österreichern zugute zu halten: Die Originalsprache des Films ist Englisch. Da ist es auch zu verzeihen, dass das im Film gleich mehrere Male angestimmte Lied „Edelweiß“ hierzulande nicht so bekannt ist. Einer österreichischen Kandidatin bei der Sendung „Wer wird Millionär?“ konnte bei der Frage nach dem Lied nicht einmal mehr der Telefonjoker helfen – beide kannten das Lied nicht. Anders schaut es in den USA aus: Der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan hielt „Edelweiß“ sogar für die österreichische Bundeshymne.