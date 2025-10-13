Großes Geburtstagsfest für Klangmystiker Arvo Pärt

„Sein Geburtstag ist für uns in vielerlei Hinsicht ein großes, großes Ereignis. Es ist eine einmalige Gelegenheit, einen epochalen Komponisten und eine ikonische Figur Estlands zu feiern. Und das geht natürlich am besten durch seine Musik“, erklärt Dirigent Paavo Järvi am Rande des Pärnu Music Festival. Im idyllischen Ostsee-Badeort leitet er seit 15 Jahren Estlands wichtigstes Musikfestival. Die heurige Jubiläumsausgabe im Juli war eine große Hommage an den estnische Komponisten Arvo Pärt, der am 11. September seinen 90. Geburtstag feiern konnte.