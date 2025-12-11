Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel in Grazer City

Polizei-Großaufgebot hielt Belgrad-Fans in Schach

Steiermark
11.12.2025 18:59

Die Grazer Innenstadt wurde wegen serbischer Fußballfans am Donnerstag zur Hochsicherheitszone. Die Polizei war mit einem Großaufgebot inklusive Hubschrauber, Drohnen und zwei Wasserwerfern vor Ort. Mit der festlichen Adventstimmung in der City war es kurzfristig vorbei ...

0 Kommentare

Bereits in der Nacht auf Donnerstag zogen Fans von Roter Stern Belgrad lautstark durch die Grazer Innenstadt. „Zwischenfälle sind uns aber keine bekannt“, betonte Fritz Grundnig, Sprecher der Landespolizeidirektion, am Vormittag. Am Abend gastierte der serbische Rekordmeister in der Europa League bei Österreichs Fußballmeister Sturm – für die Exekutive ein alles andere als „normales“ Match. Die Hooligans von „Crvena Zvezda“, wie der Klub auf Serbisch heißt, sind in ganz Europa berüchtigt.

„Ganz besonderes Spiel mit enormer Herausforderung“
Zusätzliches Problem: Rund 3000 Roter-Stern-Anhänger trudelten im Laufe des Tages in der Murmetropole ein. Karten für den Gästesektor in Liebenau erhielten offiziell aber nur knapp 1500. „Das ist sicher auch für uns ein ganz besonderes Spiel mit einer enormen Herausforderung“, ist Grundnig ehrlich. Bei europäischen Hochrisikospielen, wie zuletzt etwa vor drei Jahren gegen Feyenoord Rotterdam, war die Polizei mit 700 Beamten im Einsatz. Diesmal waren’s wohl noch mehr. Insider sprachen am Donnerstag von der sicherheitstechnisch brisantesten Partie in Graz überhaupt.

Bilder vom Belgrad-Fanmarsch in der Innenstadt
Bilder vom Belgrad-Fanmarsch in der Innenstadt(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)

Wasserwerfer angefordert
Zur Abschreckung wurden beim Innenministerium sogar zwei Wasserwerfer angefordert – als „taktisches Einsatzmittel“, wie Grundnig betont. Vor dem Spiel blieben größere Probleme aber aus, die Wasserwerfer mussten nicht aktiviert werden.

Ganz anders beim Verkehr: Durch den Fanmarsch der Serben vom Hauptplatz zum Stadion am Nachmittag waren die Conrad-von-Hötzendorf-Straße und die Münzgrabenstraße gesperrt, lange Staus waren die Folge. Auch die Bim-Linie 4 zwischen Jakominiplatz und Murpark wurde am Nachmittag eingestellt. Fußball-Fans brauchten am Weg ins Stadion viel Geduld.

Die Situation vor dem Stadion
Die Situation vor dem Stadion(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)
(Bild: Sepp Pail)

Auf ihrem gut halbstündigen Zug vom Hauptplatz nach Liebenau machten die rund 1500 Beteiligten mächtig Wirbel und feuerten Pyrotechnik ab. Die Passanten in der vorweihnachtlichen Innenstadt wurden von der Polizei auf Abstand gehalten, ein Hubschrauber kreiste über dem Geschehen. Aus Polizei-Sicht verlief der Marsch im erwartbaren Rahmen, laut Grundnig wurden keine außerordentlichen Vorfälle verzeichnet.

Lesen Sie auch:
Europa-League-TICKER
LIVE: Jatta verpasst das frühe 1:0 für Sturm Graz!
11.12.2025
Video vom Marsch
Belgrad-Fans auf ihrem lautstarken Weg zum Stadion
11.12.2025

Experte: Fans großteils „sehr diszipliniert“
Auch ein szenekundiger Beamter bestätigte am frühen Abend den Eindruck: In der Innenstadt habe es wenig Probleme gegeben, einige Diebstähle wurden gemeldet. Die Fans hätten sich großteils „sehr diszipliniert“ verhalten, auch beim Fanmarsch. Rund ums Stadion war die Lage vor Spielbeginn ebenso verhältnismäßig ruhig, die vielen serbischen Fans – auch jene ohne Tickets – gelte es aber im Auge zu behalten. Die ganze Nacht hindurch, im gesamten Stadtgebiet ...

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Porträt von Andreas Barth
Andreas Barth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichEuropaGraz
PolizeiRoter Stern BelgradEuropa League
InnenstadtHubschrauberDrohne
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
174.175 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
163.593 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
129.575 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf