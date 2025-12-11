Polizei-Großaufgebot hielt Belgrad-Fans in Schach

„Ganz besonderes Spiel mit enormer Herausforderung“

Zusätzliches Problem: Rund 3000 Roter-Stern-Anhänger trudelten im Laufe des Tages in der Murmetropole ein. Karten für den Gästesektor in Liebenau erhielten offiziell aber nur knapp 1500. „Das ist sicher auch für uns ein ganz besonderes Spiel mit einer enormen Herausforderung“, ist Grundnig ehrlich. Bei europäischen Hochrisikospielen, wie zuletzt etwa vor drei Jahren gegen Feyenoord Rotterdam, war die Polizei mit 700 Beamten im Einsatz. Diesmal waren’s wohl noch mehr. Insider sprachen am Donnerstag von der sicherheitstechnisch brisantesten Partie in Graz überhaupt.