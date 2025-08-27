In Villach sind Arbeitnehmer am zufriedensten

Das beliebte Job-Vergleichsportal kununu hat die Arbeitnehmer-Zufriedenheit in allen Bundesländern analysiert und aus 340.000 Einzeldaten wieder einen Zufriedenheitsatlas erstellt. Für die zehn größten Städte gibt es dabei eine eigene Wertung. Und dieses Ranking hat Villach vor Linz und Salzburg gewonnen – obwohl Kärnten im Bundesländervergleich mit einer Zufriedenheitsquote von 54,7 Prozent nur den 7. Platz erreichte! Die berühmte Kirchtags-Stadt holte hingegen 61 Prozent.