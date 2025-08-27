In Villach sind Arbeitnehmer am zufriedensten

Wie steht es aktuell um die Zufriedenheit der Arbeitnehmer in Österreich? Dieser Frage ist kununu im Zufriedenheits-Atlas 2025 nachgegangen und hat die Bewertungen österreichischer Arbeitgeber ausgewertet.
Das beliebte Job-Vergleichsportal kununu hat die Arbeitnehmer-Zufriedenheit in allen Bundesländern analysiert und aus 340.000 Einzeldaten wieder einen Zufriedenheitsatlas erstellt. Für die zehn größten Städte gibt es dabei eine eigene Wertung. Und dieses Ranking hat Villach vor Linz und Salzburg gewonnen – obwohl Kärnten im Bundesländervergleich mit einer Zufriedenheitsquote von 54,7 Prozent nur den 7. Platz erreichte! Die berühmte Kirchtags-Stadt holte hingegen 61 Prozent.
Jubel in Villach, schlechte Stimmung in Klagenfurt
„Die Vielzahl der Bewertungen macht das Ranking aussagekräftig“, freut sich Villachs Bürgermeister Günther Albel. „Nur zufriedene Angestellte bringen eine Stadt und einen Wirtschaftsstandort weiter.“ Klagenfurt liegt als Kärntner Landeshauptstadt mit 52,3 Prozent hingegen lediglich auf dem 9. Platz vor Schlusslicht Wels (51,1 Prozent).
Laut kununu machen für Beschäftigte in Österreich vor allem zwischenmenschliche Faktoren eine gute Unternehmenskultur aus – wie Wertschätzung und Anerkennung (83,9 %), gefolgt von starker Teamarbeit (81,2 %) und einer offenen, transparenten Kommunikation (80,9 %), freundschaftlicher Umgang (78,5 %) sowie eine funktionierende Work-Life-Balance (78,3 %).
Österreicher am Arbeitsplatz immer unzufriedener
„Die Österreicher werden am Arbeitsplatz gemäß Zufriedenheits-Atlas jedoch immer unzufriedener. Seit 2022 ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. 2023 lag die österreichweite Zufriedenheit bei 60,6, im Jahr 2024 bei 56,9 und heuer schließlich nur noch bei 55,8 Prozent“, heißt es seitens „kununu“.
Villachs Verwaltung konnte zuletzt beim Google-Rezensionen-Vergleich mit 4,2 von 5 Punkten ein gutes Ergebnis holen und Klagenfurt (3,2) schlagen.
