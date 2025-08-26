Diskret & galant: die geheime Sprache des Fächers

Doch die wenigsten wissen um die uralte Geschichte des Requisits, das schon in China, bei den Ägyptern, im Indien der Maharadschas nicht nur zur Erfrischung benutzt wurde, indem Sklaven die Pfauenfedernfächer schwangen, sondern auch ein kultisches Hoheitssymbol der Machthaber und Priester war. Kreuzfahrer brachten den Fächer im 12. Jahrhundert über Venedig nach Europa. Seit der berüchtigten französischen Königin Katharina von Medici gilt er als Symbol der Selbstdarstellung und des Status und durfte auf Damenporträts – von Goya bis Klimt – nicht mehr fehlen.