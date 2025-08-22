Nach Hochwasser: Viel versprochen, nichts gehalten

2008 war es der „schwarze“ Wörgler Bürgermeister Arno Abler, der betonte, „Wörgl wird zu 100 Prozent sicher“. Sechs Jahre später folgte – ohne dass bis dahin etwas passiert war – LH Günther Platter: „Der Damm in Wörgl steht 2018“, sagte er. Ein Jahr darauf, 2015, wurden 4000 Unterschriften an Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) übergeben. Der Geduldsfaden der Betroffenen riss, eine Demo folgte. Dort versuchte LHStv. Josef Geisler (VP) zu beruhigen, kündigte den Bau des Dammes „bis spätestens 2017“ an.