Schönbrunn: Junges Tiger-Weibchen erkundet Revier

Weibchen erkundet bereits das Außengehege

„Uns war es wichtig, dass sich das Tier zunächst an die neue Umgebung, Tagesabläufe, Gerüche etc. gewöhnen konnte. Dabei kam es auch zum ersten Sicht- und Witterungsaustausch mit den beiden anderen Tigern. Da Tiger Einzelgänger sind, sind wir hier sehr behutsam vorgegangen“, so der Tiergartendirektor. Aus diesem Grund war die Tigerin in den ersten Wochen für die Besucherinnen und Besucher des Zoos nicht zu sehen. Doch das hat sich mittlerweile geändert: Das Weibchen erkundet bereits die Außenanlage und kann von den Zoogästen dabei beobachtet werden.