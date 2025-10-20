Verirrt, überfordert: 48-Jähriger rief Bergretter

Eine Wanderung im Bereich des Waschnig Berges in Ebriach bei Bad Eisenkappel-Vellach unternahm am Montagvormittag ein 48-jähriger Mann aus Oberösterreich. Irgendwie, erzählte er später seinen Rettern, sei er vom immer schmaler werdenden Weg abgekommen und in immer steiler abfallendes Waldgelände gelangt.