Verirrt, überfordert: 48-Jähriger rief Bergretter

Ein Oberösterreicher war im Bereich Waschnig Berg vom Weg abgekommen. Die Bergretter bargen den Unverletzten.
Eine Wanderung im Bereich des Waschnig Berges in Ebriach bei Bad Eisenkappel-Vellach unternahm am Montagvormittag ein 48-jähriger Mann aus Oberösterreich. Irgendwie, erzählte er später seinen Rettern, sei er vom immer schmaler werdenden Weg abgekommen und in immer steiler abfallendes Waldgelände gelangt.
Wegen der Bodenbeschaffenheit – loser Schiefer und Laub - und des Verlustes der Orientierung habe er selbständig nicht mehr weiterkönnen und den Notruf abgesetzt.
Vier Mann der Bergrettung Eisenkappel brachten den 48-Jährigen unverletzt ins Tal.
