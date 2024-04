Zweiter Anlauf

Das Grundkonzept: Die Kandidaten fordern sich in der Quizshow gegenseitig heraus und können mit einer profunden Allgemeinbildung in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro gewinnen. Für die Rekrutierung der Teilnehmer ist Fabian Köster („heute-Show“) zuständig. Als quer durch Deutschland reisender Straßenreporter spricht er Passanten an und stellt ihnen Fragen. Wer diese richtig beantworten kann, qualifiziert sich für „Das große Allgemeinwissensquiz“.