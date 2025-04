Arbeitsloser fackelte in Wien bis zu 15 Autos ab

Die unheimliche Serie begann bereits am 31. Jänner am Pappelweg, als ein erstes in der idyllischen Siedlung geparktes Auto in Flammen aufging. Seither kam es zu zig weiteren Delikten, etwa am 13. Februar in der Wulzendorfstraße – zuletzt tauchte vergangene Woche das Gerippe eines verkohlten Wagens in der bereits mehrmals betroffenen Hardeggasse auf. Mindestens zehn Fälle sind gesichert – die Zahl könnte allerdings noch auf bis zu 15 steigen.